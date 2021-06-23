В данную сумму входят налоги, уплаченные при растаможивании нефтепродуктов и приобретении нефтепродуктов на внутреннем рынке, налоги на заработную плату работников, НДС от розничного оборота, налог на прибыль, лицензионные платежи и другие обязательные виды платежей в бюджеты разных уровней.

WOG – прозрачная компания, которая ведет бизнес, в соответствии с законодательством Украины. Как один из лидеров автозаправочных сетей страны и крупный налогоплательщик, считаем позитивной практику обнародовать информацию по их уплате. Призываем и другие бизнесы присоединиться к инициативе. Убеждены, что такая процедура станет полезной как для бизнеса, так и для государства в целом,

– рассказала Елена Осипчук, директор по коммуникациям WOG.