Звонок поступил на горячую линию службы. Угрозы касались первых лиц государства. Об этом 24 каналу рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

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Угрожал бездомный

Злоумышленником оказался мужчина без постоянного места жительства. Более того, у него признаки психических расстройств.

Сейчас идет проверка. Правоохранители принимают необходимые меры.

По информации СМИ, мужчина якобы звонил с чужого телефона, который одолжил на 2 минуты у женщины.

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