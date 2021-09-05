Звонок поступил на горячую линию службы. Угрозы касались первых лиц государства. Об этом 24 каналу рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.
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Угрожал бездомный
Злоумышленником оказался мужчина без постоянного места жительства. Более того, у него признаки психических расстройств.
Сейчас идет проверка. Правоохранители принимают необходимые меры.
По информации СМИ, мужчина якобы звонил с чужого телефона, который одолжил на 2 минуты у женщины.
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