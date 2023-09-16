Ученые выяснили, что еще до открытия теории бессознательного Зигмунда Фройда, в конце XIX века, украинские интеллектуалы уже рассуждали в русле психоанализа. Об этом говорили во время презентации издания, сообщает 24 Канал.

Психоанализ существует в Украине много лет

В частности, Иван Франко в 1898 году написал произведение "Из секретов поэтического творчества", где описал работу бессознательного у художников, а харьковчанин Александр Потебня задолго до Жака Лакана работал над символом и знаком в речи.

Кандидат психологических наук, психоаналитик Марьяна Велыкодна отметила, что когда Фройд собрал свои работы в Вене, были ячейки людей, которые развивали это направление в Украине.

Это очень важно, потому что как и в других областях жизни, мы чувствуем, как нам важно сейчас возвращать свою историю, понимать наше прошлое, чувствовать свою субъектность, так и эта книга вносит очень большой вклад,

– подчеркнула она.

Презентация книги "Психоанализ в Украине. История. Настоящее. Будущее": смотрите видео

Зигмунд Фройд имеет украинские корни

Автор книги Наталия Наливайко нашла свидетельства, что опровергают догму относительно российского происхождения отца психоанализа Зигмунда Фройда. Она смогла доказать, что его отец был из Галиции, а мать – из Одессы.

Эта книга призвана заполнить ту дыру, показать, что то, что мы делаем – это не новое, это возвращение репрессированного психоанализа. Об этом книга, что мы смогли сами себя отстоять и показать, что мы существуем, книга обозначает нас как существующих. Я ставила себе задачу показать, что есть почва, которая дает нам возможность развивать психоанализ сейчас,

– подчеркнула автор.

Презентацию посетили известные специалисты отрасли

Презентацию книги "Психоанализ в Украине. История. Настоящее. Будущее" посетило немало известных специалистов отрасли. По их словам, появление этой книги именно в период восстановления украинской идентичности очень важно.

Не случайно она вышла во время войны. Ибо прежде всего если мы не пишем собственную историю, то ее напишут за нас, ее могут извратить как угодно. Война еще идет не только за настоящее, но и за историю. Эта история пишется человеком, который заботится об украинской идентичности,

– убежден профессор, доктор психологических наук Валерий Дорожкин.

Контракт с американским издательством

Книга "Психоанализ в Украине. История. Настоящее. Будущее" заинтересовала не только украинских специалистов, но и вызвала настоящий резонанс среди зарубежных коллег. Известное американское издательство научной прессы уже подписало контракт с автором Наталией Наливайко на перепечатку книги на английском языке.