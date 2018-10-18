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      Психолог рассказала, как предостеречь ребенка от плохого круга окружения

      Актуальное интервью 124 Читати новину українською

      Как помочь ребенку не пересечь границу, что влияет на психическое состояние подростка и о чем говорить родителям со своими детьми – об этом в прямом эфире 24 канала рассказала детский психолог, член Ассоциации детских аналитических психологов Екатерина Гольцберг.

      – Стоит обращать внимание на социальные контакты подростка. Это могут быть друзья реальные и виртуальные. Если ребенок ни с кем не общается, просиживает весь день в Интернете, все время декларирует нелюбовь к чему-то – это признак задуматься для родителей. Ребенок должен хотеть учиться, любить. Иногда мы не замечаем того, что происходит с нашими детьми в повседневной жизни.

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      – С детьми очень важно говорить, рассказывать им о себе, о детстве, о первой любви, о своих переживаниях относительно каких-то событий. Стоит давать детям пример, потому что в настоящее время они подражают каким-то мифическим персонажам.

      – В обществе существует большая проблема. В психологии есть такой термин, как "аутоагрессия", когда агрессия направлена на себя. Это проявляется в том, что человек травмирует себя. Даже пирсинг, татуировки – это также травмирование себя, но социально принято. Однако такие вещи должны стать для родителей сигналом, что ребенок получает удовольствие от этой аутоагрессии.

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      – Есть замечательный сериал "13 причин почему", который должны посмотреть все родители. Там девочка покончила с собой и каждая серия объясняет, почему она это сделала. Это и есть совокупность обстоятельств. То есть, одна причина не может быть мотивом самоубийства.

      Больше – смотрите в интервью.

      Теги: Дети и несовершеннолетние
      Источник: 24 канал
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      Новости за 18 октября
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