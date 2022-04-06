Российским военным угрожают уголовными делами

Российские СМИ сообщают, что около 60 военнослужащих из Пскова отказались ехать воевать на территорию Украины.

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Сообщается, что после первых дней войны они были выведены на территорию Беларуси, после чего вернулись к месту дислокации в Пскове.

Сейчас большую часть из них увольняют. Некоторым российским военным угрожают уголовными делами.

Отметим, что на 6 апреля потери личного состава России в войне против Украины приблизились к отметке в 19 тысяч.

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