Поэтому Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) предлагает украинским предприятиям новую кредитную программу для повышения энергонезависимости и бесперебойной работы бизнеса во время отключений электроснабжения. Подробнее о ней – в материале 24 Канала.

Читайте также Украинским защитникам Одесской области передали 10 мощных пикапов

Новая кредитная программа от ПУМБ для бизнесов

"Мы провели большой опрос среди наших корпоративных клиентов. И треть из этих клиентов, осознавая текущее состояние энергетической инфраструктуры страны, планирует инвестировать в энергонезависимость в ближайшее время. Поэтому такая кредитная программа однозначно необходима и позволит бизнесу работать даже во время длительных отключений энергоснабжения", – комментирует новую кредитную программу Заместитель председателя правления ПУМБ по корпоративному бизнесу Сергей Магдыч.

Согласно условиям программы, владельцы малого и среднего бизнеса смогут оформить в ПУМБ кредиты до 10 миллионов гривен в срок до 5 лет на приобретение дополнительных источников электроэнергии без первоначального взноса и никаких комиссий. К тому же в течение первого года по этому кредиту будет действовать льготная процентная ставка и гибкий график погашения задолженности по кредитному договору. Также банк готов поддерживать и компании крупного бизнеса.

Мы понимаем, насколько важной сейчас является тема энергонезависимости не только для украинского бизнеса, но и для страны в целом. Потому что каждый бизнес, который сможет питать себя сам, например, с помощью генераторов или солнечных панелей, высвободит такие необходимые киловатты энергии для больницы или школы. Именно поэтому мы ставили целью сделать действительно привлекательный по условиям продукт, в котором отсутствует первый взнос и отсутствует комиссия,

– добавляет Сергей Магдыч.



Новая кредитная программа от ПУМБ / Фото ПУМБ

К тому же указанные льготные тарифы банк готов предложить компаниям малого бизнеса для получения оборудования на условиях лизинга.

Кредитные средства помогут бизнесу профинансировать закупку дополнительных и альтернативных источников электроэнергии – дизель-генераторов, солнечных панелей, газопоршневых и газотурбинных установок и электростанций, а также систем хранения и накопления энергии.

Кредитная программа была разработана в рамках Меморандума о льготном кредитовании восстановления энергетической инфраструктуры Украины, который ПУМБ и другие крупнейшие банки подписали 25 июня.

АО "ПУМБ". Государственная регистрация банков №73 от 23.12.1991 г. Банковская лицензия НБУ №8 от 06.10.2011 г.