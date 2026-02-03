Через PURL в Украину поступили 90% ракет для ПВО, – Рютте

Подавляющее большинство ракет поступили в Украину через механизм PURL. Таким образом получены средства для защиты неба и потребностей фронта.

Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте во время выступления на заседании Верховной Рады Украины 3 февраля.

Что получила Украина из-за PURL?

По словам Рютте, основная часть ракетной помощи Украине была передана через механизм PURL. Этим путем Украина получила ракеты на фронт и для систем противовоздушной обороны.

Через механизм PURL поступают миллионы евро от союзников и партнеров. С прошлого лета мы предоставили 75% всех ракет, поступивших в Украину, которые идут на фронт, и 90%, которые защищают воздушное пространство,

– сказал генсек НАТО.

Как добавил Рютте, союзники понимают насущную потребность Украины в поставках вооружения. Поэтому, по его словам, продолжается работа над помощью как через механизм PURL, так с помощью других возможностей.

PURL – это программа США и НАТО для ускоренной поставки Украине американского вооружения и оборудования. Страны-партнеры финансируют закупки по основным потребностям Украины. Взносы координируют через спецфонд НАТО.

Генсек Альянса добавил, что НАТО постоянно поощряет партнеров отдельно и на двусторонней основе помогать Украине с потребностями ПВО.

Военная помощь: последние заявления