Через PURL в Україну надійшли 90% ракет для ППО, – Рютте

Переважна більшість ракет надійшли до України через механізм PURL. Таким чином отримано засоби для захисту неба та потреб фронту.

Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте під час виступу на засіданні Верховної Ради України 3 лютого.

Дивіться також Україна завтра буде мертва, – Пісторіус застеріг Захід від припинення підтримки

Що отримала Україна через PURL?

За словами Рютте, основна частина ракетної допомоги Україні була передана через механізм PURL. Цим шляхом Україна отримала ракети на фронт та для систем протиповітряної оборони.

Через механізм PURL надходять мільйони євро від союзників і партнерів. З минулого літа ми надали 75% всіх ракет, які надійшли в Україну, які ідуть на фронт, і 90%, які захищають повітряний простір,

– сказав генсек НАТО.

Як додав Рютте, союзники розуміють нагальну потребу України у поставках озброєння. Тому, за його словами, триває робота над допомогою як через механізм PURL, так за допомогою інших можливостей.

PURL – це програма США та НАТО для прискореного постачання Україні американського озброєння та обладнання. Країни-партнери фінансують закупівлі за основними потребами України. Внески координують через спецфонд НАТО.

Генсек Альянсу додав, що НАТО постійно заохочує партнерів окремо та на двосторонній основі допомагати Україні з потребами ППО.

Військова допомога: останні заяви