Сейчас одна из самых больших проблем для Украины – это небо, ведь враг таким образом атакует наши города.
Актуально Колонна россиян пыталась прорваться из Балаклеи в сторону Днепра: все уничтожены
Украинцы обращаются к мировым лидерам
Люди из Мариуполя, Харькова и Киева обратились к мировым лидерам с единственной просьбой – закрыть небо над Украиной.
Кто может нас услышать? Защитите нас. Мы не хотим покидать свои дома. Мы хотим вернуться домой. Просим НАТО, закройте небо! Чтоб в нас не стреляли! Чтобы нас не бомбили!
– говорит женщина в ролике, держа ребенка на руках.
Это сообщение завершили следующей фразой: "Пусть нас услышит весь мир!".
Украинцы просят закрыть небо: смотреть видео
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграмм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!