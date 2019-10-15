Пусть бежит подает декларацию, - Гетманцев о вилле жены Авакова в Италии

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев сказал, что жена Арсена Авакова, которая сдает роскошную виллу в Италии как туристический объект в аренду, должна платить за это налоги в Украине.

Об этом он сказал в интервью в программе "Он воно як" и отметил: "Я не хочу разочаровывать Арсена Борисовича, но по действующему законодательству, если его жена сдает виллу в аренду в Италии, она должна задекларировать все свои доходы в Украине и уплатить с них налоги".

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"В то же время она это должна сделать сама в своей ежегодной декларации. Потому что если мы с вами получаем доход иностранный, то мы обязаны только в силу этого подавать ежегодную декларацию", – отметил нардеп.

Поэтому пусть бежит подает декларацию,

– подчеркнул Гетманцев.



Роскошная вилла Авакова в Италии

По его словам, они также планируют провести деоффшоризацию экономики. Он объяснил это так: "Мы предложили такую норму в которой, если ваша компания получила прибыль за границей, то вы должны с этой прибыли здесь (в Украине, – 24 канал) уплатить 18% налогового дохода финансовых лиц".

"Есть бешеное сопротивление по этой идее. Вы видите, как оценивают наши инициативы и как их критикуют, и это касается не только деофшоризации, но и других наших инициатив относительно справедливости налогообложения крупного бизнеса. Эти компании утверждают в том, что мы идем правильным путем и фракцию нашу убеждают в том, что мы делаем правильные вещи для Украины. Хотя они действительно не популярны, и нас за это "мочат", как у вас говорят среди журналистов", – добавил председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

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