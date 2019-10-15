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      Пусть бежит подает декларацию, - Гетманцев о вилле жены Авакова в Италии

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      Арсен Аваков
      Арсен Аваков / 24 канал

      Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев сказал, что жена Арсена Авакова, которая сдает роскошную виллу в Италии как туристический объект в аренду, должна платить за это налоги в Украине.

      Об этом он сказал в интервью в программе "Он воно як" и отметил: "Я не хочу разочаровывать Арсена Борисовича, но по действующему законодательству, если его жена сдает виллу в аренду в Италии, она должна задекларировать все свои доходы в Украине и уплатить с них налоги".

       К слову: Роскошная вилла Авакова в Италии: у министра дали комментарий

      "В то же время она это должна сделать сама в своей ежегодной декларации. Потому что если мы с вами получаем доход иностранный, то мы обязаны только в силу этого подавать ежегодную декларацию", – отметил нардеп.

      Поэтому пусть бежит подает декларацию,
      – подчеркнул Гетманцев.


      Роскошная вилла Авакова в Италии

      По его словам, они также планируют провести деоффшоризацию экономики. Он объяснил это так: "Мы предложили такую норму в которой, если ваша компания получила прибыль за границей, то вы должны с этой прибыли здесь (в Украине, – 24 канал) уплатить 18% налогового дохода финансовых лиц".

      "Есть бешеное сопротивление по этой идее. Вы видите, как оценивают наши инициативы и как их критикуют, и это касается не только деофшоризации, но и других наших инициатив относительно справедливости налогообложения крупного бизнеса. Эти компании утверждают в том, что мы идем правильным путем и фракцию нашу убеждают в том, что мы делаем правильные вещи для Украины. Хотя они действительно не популярны, и нас за это "мочат", как у вас говорят среди журналистов", – добавил председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

      Полный выпуск программы "Он воно як" смотрите сегодня на 24 канале после итогового выпуска новостей в 22:00. Не пропустите!

      blog_ava
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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Новости политики Арсен Аваков Даниил Гетманцев е-декларирование Финансы
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