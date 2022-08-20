Но этому предшествует раскол украинского общества вокруг мысли о том, стоит ли нам продолжать борьбу. Такое мнение в эфире 24 канала высказал директор программ практической политики Института политического образования Александр Солонтай.

К слову Хитрый план: почему пути так отчаянно ищет переговоров

Экономически политический план россии

По мнению эксперта, россия рассчитывает, чтобы украинцы перессорились между собой по вопросу, стоит ли нам драться за освобождение захваченных городов – Херсона, Мелитополя, Генического, Бердянского, Лисичанска, Северодонецка и многих других.

Они хотят добиться нашего экономического ослабления, чтобы экономика Украины упала за это время, чтобы мы потеряли возможность поддерживать оборону, чтобы внутренние экономические социальные кризисы зашли коррозией вошли в процессы внутри Украины,

– заявил Александр Солонтай.

россия за это время будет искать способ отвлечь мир от поддержки нашего государства. В частности, это будет происходить путем того, что путина снова сделают "рукопожатным" для западных лидеров.

"Таким образом, будет движение в сторону заморозки конфликта, удержание этой линии фронта. Таким образом они добьются отказа ВСУ от контрнаступления, а сами укрепят оборону, а в течение паузы в несколько лет снова подготовились к наступлению", – убежден политолог.

Интересно Что задумал Эрдоган относительно ЗАЭС и удастся ли путину расшатать Европу перед наступлением Украины

Планы агрессора несколько "похудели"

В то же время, политический эксперт убежден, что в нынешней ситуации россия отказалась от начальных масштабных планов по захвату значительной части территории Украины.

В частности, среди таких он отметил отказ от намерений захватить Киев и Юг Украины с созданием сухопутного коридора из россии в непризнанное Приднестровье – оккупированную россией часть Республики Молдова.

Сейчас у них план – как удержать эту территорию. Все эти "мирные" инициативы о "минске-3" крутятся вокруг того, как им удержать захваченные территории, как заморозить войну, чтобы накопить новые силы и рвануть дальше.

– заявил Александр Солонтай.

Александр Солонтай о плане россии по заморозке войны: смотрите видео