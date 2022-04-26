Об этом в эфире 24 канала рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, российский диктатор хоть что-то должен представить и заявить в день "победобесия".

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Просто так все это не закончится, будет провокация, — Яковенко

Российский оппозиционный журналист отметил, что воевать уже 3 месяц с Украиной и без каких-либо успехов чрезвычайно унизительно для путинской России, которая, по надуманному мифу, якобы самая могущественная.

Именно поэтому для этого существует схема, что президент государства-оккупанта борется вовсе не с Украиной, а с НАТО, США, Европой и вообще всем миром. Мол, это объяснительная легенда, ведь для российского диктатора сейчас существует проблема, что ему делать и говорить 9 мая.

Вполне возможно, что 9 мая могут быть какие-то сюрпризы со стороны Путина,

– подчеркнул Яковенко.

Он отметил, что не понимает, какую победу будет праздновать глава Кремля, ведь ему нужна только какая-то личная победа.

"Победу Украина у него украла, потому что очевидно, что побеждает в этой войне. Как минимум, не проигрывает. Именно поэтому, скорее всего, 9 мая будет какая-то провокация. Просто так это все не закончится", – считает Яковенко.

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