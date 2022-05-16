Президент страны-агрессора анонсировал новые военные учения, которые будут проходить осенью совместно со странами, входящими в Организацию договора о коллективной безопасности. Об этом заявили российские СМИ.

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Владимир Путин сообщил, что количество военных учений будет увеличиваться. К осени запланировано провести совместные учения в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане, которые входят в ОДКБ.

Страны будут заниматься вопросами оснащения коллективных сил ОДКБ современным вооружением, повышением оперативной совместимости их военных контингентов, а также улучшением слаженности совместных действий военных структур, – заявил кремлевский диктатор.

Какие страны в ОДКБ

Организация договора о коллективной безопасности – это военно-политическое учреждение, в которое входят следующие страны:

Беларусь,

Армения,

Казахстан,

Кыргызстан,

Таджикистан,

Россия.

ОДКБ пытается создать "новое" НАТО, при этом не используя демократические ценности и не имея требований к странам-кандидатам для вступления. В целом, Организация договора о коллективной безопасности – это еще одно средство восстановления влияния России на постсоветском пространстве.

Именно ОДКБ оказала военную "помощь" властям Казахстана в начале 2022 года из-за массовых антивластных протестов.

Какие могут иметь последствия военные "учения"?

В начале 2022 года Россия и Беларусь объявили проведение так называемых "военных учений", получивших название "Союзная решительность". Эти "учения" проходили как на территории России, так и Беларуси. По данным западной разведки, именно тогда произошла самая большая концентрация российских войск возле границ Украины.

Совместные "учения" стали предтечей к российскому полномасштабному вторжению в Украину 24 февраля. Кроме того, "Союзную решительность – 2022" считают началом российской оккупации Беларуси.

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