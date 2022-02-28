Такое мнение в эфире 24 канала высказал российский публицист Андрей Пионтковский . По его словам, на Западе все это понимают и восхищаются героическим сопротивлением Украины.

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Пионтковский: Путин хочет уничтожить украинское правительство

По мнению российского публициста, могущество Украины и помощь Запада понимает и президент страны-агрессорки.

Пока держится Киев, Украина и украинские власти – Путин в бешенстве,

– подчеркнул Пионтковский.

Как считает публицист, Владимир Путин стремится выполнить план, который у него был в первые 2 – 3 дня после начала полномасштабной войны в Украине.

"Уничтожить украинское правительство, обезглавить и тем самым забрать у Украины поддержку Запада. С кем Запад будет разговаривать (в случае захвата Украины – 24 канал)? С Медвечуком и Мураевым?" – объяснил он.

Пионтковский рассказал, как Путин реагирует на сопротивление Киева: смотрите видео