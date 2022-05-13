Эмбарго российской нефти

Орбан, сенатор в США и московский патриархат почти одновременно создают последнюю линию обороны Путина, показывая, что для него важно.

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Орбан продолжает упираться рогом и блокирует нефтяное эмбарго со стороны ЕС. Начались уже даже разговоры, что ЕС может отложить самое нефтяное эмбарго и ввести 6-й пакет санкций без него.

Но проблема в том, что без нефтяного эмбарго 6-й пакет санкций пустой и если ЕС сделает именно так, то проявит слабость. И будет стимулировать Путина к дальнейшим агрессивным шагам, как он всегда делает, когда ощущает слабость. И в руководстве ЕС это должно знать. И должно желать сохранить лицо так же сильно, как мы хотим увидеть эмбарго.

Встретились однажды Орбан и американский сенатор Ранд Пол в церкви московского патриархата.

И то, что Орбан так сильно упирается, показывает, как Путину важно остановить эмбарго. И как он этого эмбарго боится.

Новое оружие

Другое дело, которое пугает Путина – это поставки западного оружия. И вот уже сенатор США Ранд Пол блокирует своей поправкой окончательное выделение пособия в 40 миллиардов долларов.

Этот сенатор – не простой сенатор, а товарищ Трампа, давний сторонник Путина и теории заговоров о вакцинах и масонах и агитатор о не вступлении Украины в НАТО. Еще и связь с деньгами Дерипаски, а значит – и Кремля, прослеживается. Когда-то даже возил любовные письма Трампа к Путину лично. Полный набор.

Он может только задержать помощь, он не может ее остановить, но старается очень сильно. Показывая тем, как Путину важен каждый день без западного оружия на линии фронта.

А еще это показывает нам, как важно, что президент Байден, а не Трамп. Ибо его товарищ показывает, как бы вел себя сам Трамп в случае конфликта. Как бы реагировал на войну. Как бы помогал Украине, начиная с разведданных еще до войны и заканчивая военной поддержкой сейчас.

Пятая колонна

Ну и последнее. Проклятый московский патриархат. Который окончательно избрал сторону зла. И заявил, что в войне виновата украинская власть, предыдущая, и получение Томоса. Не Путин, не русский фашизм, не имперские амбиции кремля, а Томос. Классическое обвинение жертвы, провоцировавшей насильника.

Эта линия обороны Путина едва ли не самая важная. Ибо она проходит внутри Украины. Снова "разделяй и властвуй", снова пропаганда среди верующих. Которая до сих пор разрешена украинским государством.

Черт возьми, если не сейчас, то когда запретить московский патриархат. Мы не можем повлиять на американского сенатора. Мы не можем вырыть море вместо Венгрии. Но, черт возьми, мы можем остановить пропаганду врага внутри нашей страны. И аргументы типа того, что сейчас нам нужно единство и потому не стоит делать такие шаги не работают, потому что московский патриархат как раз и занимается тем, что подрывает наше единство в противостоянии России. Куда еще больше?