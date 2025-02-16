Также диктатор переживает из-за попыток американского лидера снизить цены на нефть. Из-за этого, как объяснила 24 Каналу политический аналитик и российский оппозиционер Ольга Курносова, экономика России может потерпеть крах.

Смотрите также Путин должен пойти на территориальные уступки для достижения мира, – Кит Келлог

Путин боится непредсказуемых действий Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что диктатор Владимир Путин согласился на переговоры из-за страха перед американским лидером Дональдом Трампом.

Трамп – непредсказуем и неуправляем. Путин не знает, как отреагирует Трамп, если его действия не понравятся. С Джо Байденом такой неопределенности не было,

– подчеркнула Курносова.

К тому же вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что в случае отказа Путина от переговоров американцы готовы ввести войска в Украину, однако впоследствии опроверг свои слова.

Смотрите также "Царский гамбит" и будущее России на карте мира: главное из "медвежьего" прогноза и отчета MSC

Возможный крах российской экономики

По мнению политической аналитики, Путин осознает, что Трамп делает все возможное, чтобы снизить цены на нефть. Российская экономика и без того находится в тяжелом положении, и есть риск ее полного краха уже в 2025 году.

Экономические достижения имеют для Путина большое значение,

– объяснила Ольга Курносова.

Не случайно заместитель председателя правительства России Валентина Матвиенко заявляет, что "российская экономика растет, мы поднимаемся". Ее слова – это попытка успокоить российское общество и скрыть реальные проблемы.