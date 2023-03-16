Перекосился от боли: СМИ обратили внимание на странное поведение Путина во время встречи с Кадыровым

Владимир Путин встретился с главой российского региона Чечни Рамзаном Кадыровым. В ходе этой встречи российский диктатор держался за стол.

Это произошло на фоне заявлений о том, что Путин страдает усиленными болями в животе. СМИ же пишут, что из новых кадров заметно, что глава Кремля страдает от проблем со здоровьем, продолжая угрожать Западу.

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Что известно о состоянии здоровья Путина

Телеграм-канал "Генерал СВР", утверждающий якобы имеет источники в Кремле и освещающий вероятные проблемы Путина со здоровьем, написал, что глава Кремля во время встречи с Кадыровым страдал от боли.

Встреча должна была продемонстрировать отличное здоровье участников и их "крепкое рукопожатие". Получилось не очень. Путин на фоне прохождения срочной терапии чувствует себя не лучшим образом, а в последнее время у него снова усилились боли в животе, которые не всегда удается полностью купировать.

– написал телеграм-канал "Генерал СВР".

Также он утверждает, что Путин:

перекосился от боли;

судорожно хватается рукой за стол, и это на официальной кремлевской записи, где в ход идут лучшие и удачные кадры.



Путин на встрече с Кадыровым пытается контролировать руки / Фото Getty Images

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Кроме того, в телеграм-канале написали, что вместо Путина в публичных мероприятиях часто участвует двойник-актер, специально сделавший пластическую операцию, чтобы не отличаться от диктатора.

Независимых доказательств того, что это происходит, нет, но такая тактика регулярно использовалась советскими лидерами,

– отмечает издание.

Кроме того, добавляет, что Рамзан Кадыров восхвалял Путина. Ведь российский диктатор за 10 дней до этого почему-то принял в Кремле его 17-летнего сына Ахмата.

Что известно о здоровье Путина

В феврале 2023 года Владимир Путин во время обращения в федеральное собрание постоянно кашлял. Более того, он говорил очень долго и каждый раз это сопровождалось "кхе-кхе".

В январе 2023 года глава украинской разведки Кирилл Буданов заявлял, что Путин смертельно болен раком. Более того, глава Кремля умрет уже в ближайшее время, ведь болеет уже довольно длительное время. Однако, по словам Буданова, это произойдет после победы Украины.

В июне 2022 года СМИ написали, что время заграничных поездок российский диктатор Путин берет с собой в туалет специального охранника. Задача последнего – собирать мочу и фекалии по президенту России.