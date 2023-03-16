Перекосився від болю: ЗМІ звернули увагу на дивну поведінку Путіна під час зустрічі з Кадировим

Владімір Путін зустрівся з главою російського регіону Чечні Рамзаном Кадировим. Під час цієї зустрічі російський диктатор тримався за стіл.

Це відбулось на тлі заяв про те, що Путін страждає від посилених болів у животі. ЗМІ ж пишуть, що з нових кадрів помітно, що глава Кремля страждає від проблем зі здоров'ям, продовжуючи погрожувати Заходу.

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Що відомо про стан здоров'я Путіна

Телеграм-канал "Генерал СВР", який стверджує нібито має джерела у Кремлі та висвітлює ймовірні проблеми Путіна зі здоров'ям, написав, що глава Кремля під час зустрічі з Кадировим страждав від болю.

Зустріч повинна була продемонструвати відмінне здоров'я учасників та їхнє "міцне рукостискання". Вийшло не дуже. Путін на тлі проходження термінової терапії почувається не найкращим чином, а останнім часом у нього знову посилилися болі в животі, які не завжди вдається повністю купірувати,

– написав телеграм-канал "Генерал СВР".

Також він стверджує, що Путін:

перекосився від болю;

судомно хапається рукою за стіл, і це на офіційному кремлівському записі, де в хід йдуть найкращі та найвдаліші кадри.



Путін на зустрічі з Кадировим намагається контролювати руки / Фото Getty Images

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Окрім того, в телеграм-каналі написали, що замість Путіна в публічних заходах часто бере участь двійник-актор, який спеціально зробив пластичну операцію, щоб не відрізнятися від диктатора.

Незалежних доказів того, що це відбувається, немає, але така тактика регулярно використовувалася радянськими лідерами,

– зазначає видання.

Окрім того, додає, що Рамзан Кадиров вихваляв Путіна. Адже російський диктатор за 10 днів до цього чомусь прийняв у Кремлі його 17-річного сина Ахмата.

Що відомо про здоров'я Путіна

У лютому 2023 року Владімір Путін під час звернення до федеральних зборів постійно кашляв. Ба більше, він говорив дуже довго і щоразу це супроводжувалось "кхе-кхе".

У січні 2023 року глава української розвідки Кирило Буданов заявляв, що Путін смертельно хворий на рак. Ба більше, глава Кремля помре вже найближчим часом, адже хворіє вже досить тривалий час. Однак, за словами Буданова, це трапиться після перемоги України.

У червні 2022 року ЗМІ написали, що час закордонних поїздок російський диктатор Путін бере з собою до вбиральні спеціального охоронця. Завдання останнього – збирати сечу та фекалії за президентом Росії.