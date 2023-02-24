В то же время, большинство президентской администрации и экономического кабинета Путина заявили, что они не поддерживают войну против Украины. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.

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Путин верит, что "перетерпит" Запад

Так, чиновники, близкие к Кремлю, утверждают, что Путин считает, что "Россия более предана войне, чем Запад Украине, и достаточно устойчива, чтобы увидеть экономическую боль".

Источники в Кремле также сообщали, что требования Путина по поводу лояльности над компетентностью среди элит заставляют их воздерживаться от честности с ним по поводу хода войны, и отметили, что в результате Путин получает информацию "плохого" качества.

Источники также показали, что большинство президентской администрации и экономического кабинета Путина заявили, что они не поддерживают эту войну, а используют ложь как тактику выживания.

Путин также, вероятно, дезинформирован об эффективности западного оборудования на передовой и его способности препятствовать его планам длительной войны на истощение,

– отметили в ISW.

К тому же, сочетание убеждений Путина об устойчивости России и ожиданиях краха воли Запада с сужением круга советников и очевидного нежелания инсайдеров противоречить ему, вероятно, создает сильную предвзятость подтверждения в наблюдениях диктатора за заявлениями Запада и пропагандой.

"Если эта гипотеза верна, Путин, вероятно, предпочтет любые признаки уменьшения поддержки Запада. Западным лидерам было бы хорошо рассмотреть вероятность того, что предвзятость подтверждения такого рода формирует восприятие Путина в их собственных публичных и частных заявлениях и действиях", – добавили аналитики.

Путин снова мечтает о "войне с НАТО"

Российский диктатор Владимир Путин во время выступления перед федеральным собранием 21 февраля в очередной раз заявил, что его государство-агрессор якобы воюет с НАТО.

Путин пожаловался, что якобы против России активно используется военный потенциал и возможности практически всех основных стран Альянса.