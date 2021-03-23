Путин готов к новому нападению, – Печий рассказал, куда будет целиться Россия
Уровень поддержки президента России Владимира Путина внутри страны, особенно после отравления оппозиционера Алексея Навального, снизился до критических показателей. В то же время глава Кремля хочет управлять государством еще минимум 15 лет.
Источник:24 канал
Путину нужно чем-то затмить отсутствие благосостояния в холодильниках россиян. Такое мнение высказал Алексей Печий в блоге "Теории заговора".
Полный выпуск блога Россия не выиграет холодную войну с Западом: Путин готовит новое вторжение
Путин готов к новому вторжению
По его словам, ситуация повторяется как в 2013 году. Команде Джо Байдена, прежде всего, необходимо спрогнозировать следующие шаги Путина.
Путин, понимая, что не выиграет в холодной войне с Западом, для поднятия рейтинга хотя бы в глазах россиян, готов пойти на новое военное вторжение, очередную небольшую и очень любимую ему победоносную войну,
– отметил Печий.
Донбасс – ближайшая цель для России
Журналист отметил, что первой, ближайшей мишенью может быть опять же украинский Донбасс. Но в этот раз на Донбассе Путин может сильно "обломать зубы", ведь в Вашингтоне уже просчитали такой сценарий.
В американском Сенате, как рассказал Печий, уже зарегистрировали законопроект о поддержке Украины по безопасности. Он предполагает:
- создание рабочей группы с европейскими союзниками для разрешения конфликта в Украине;
- выделение Киеву не менее 300 миллионов долларов в год на армию;
- передачу летального оружия;
- включение американского представителя в переговоры "нормандской четверки".
"То есть США дают четкий сигнал – обострение на Донбассе будет стоить России намного дороже, чем в 2014 году. Да и вряд ли в этот раз полномасштабное наступление Кремля на Украину принесет Путину желаемые рейтинги в России, этот сценарий уже отыгран", – добавил блогер.
Путин готовит новое вторжение: смотрите полный выпуск блога
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