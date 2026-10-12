Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передают росСМИ.

Детали заявления

По словам Пескова, российский диктатор якобы готов не бить по Украине именно в день голосования, если украинские власти примут решение провести выборы.

В то же время представитель Кремля прокомментировал требование Зеленского по поводу 60 дней прекращения огня для проведения выборов. Песков говорит, что этот термин якобы нужен Украине, чтобы "собраться с силами, залечить раны и продолжить войну".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил 60-дневное прекращение огня, при котором в Украине могут провести выборы.

На следующий день Песков отверг это предложение, мол, Россия вроде бы стремится к долгосрочному миру, а не к временному перемирию.

В то же время в Москве отметили, что контакты с американской стороной по энергетическому перемирию продолжаются.