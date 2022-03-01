Наши воины гуманно относятся к противникам и вежливо разъясняют в чем именно эти неправые. Видео с пленными обнародовала пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук.

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Украинские военные даже научили захватчиков патриотических лозунгов: "Слава Украине" и "Путин – х*йло". К слову, на ролике видно, что россиянам ничего не угрожает, кроме суда.

ВСУ научили оккупантов украинских патриотических лозунгов: смотрите видео

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