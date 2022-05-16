Оба диктатора, вероятно, ожидали от стран-членов Организации договора о коллективной безопасности другого. Об этом 24 каналу рассказал лидер движения "За свободу" Юрась Губаревич.

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Лукашенко понимает, чем для России закончится война

Оппозиционер отметил, что поведение Лукашенко за время войны напоминает загнанного в угол зверя, ведь самопровозглашенный президент Беларуси меняет свою риторику буквально каждые 3 дня.

"Теперь видно, что он (Лукашенко – 24 канал) прекрасно понимает, чем для России закончится это вторжение. Он пытается найти для себя какое-то оправдание", – сказал лидер движения "За свободу".

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Юрась Губаревич подчеркнул, что по заявлению Александра Лукашенко понятно: он не ожидал, что так называемая "спецоперация" Путина затянется и не достигнет своих целей. Именно поэтому белорусский диктатор сейчас пытается оправдаться и найти союзников среди стран ОДКБ.

Результаты сегодняшнего саммита не удовлетворили ни Путина, ни Лукашенко. Страны ОДКБ не горят желанием вмешиваться в войну. Не станут союзниками, когда исход войны – не на стороне России,

– заявил Юрась Губаревич.

Он добавил, что Лукашенко пока просто "должен что-то говорить", но считать, что слова самопровозглашенного президента Беларуси приведут к каким-то действиям со стороны потенциальных союзников – не стоит. В то же время по результатам саммита ОДКБ нет даже четких заявлений.

Заметьте! Устав Организации договора о коллективной безопасности не предусматривает так называемой обязательной "помощи" в военных действиях. ОДКБ позволяет использовать миротворцев и военных государств-членов только на территории стран-участниц договора по соответствующему запросу.

Саммит стран-членов ОДКБ: кратко

В Москве 16 мая состоялся саммит государств-членов Организации договора о коллективной безопасности. В военно-политическую организацию входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

На осень 2022 года соответствующие страны запланировали совместные военные учения.

Путин даже обсудил с представителями стран ОДКБ войну в Украине. Однако что именно говорил – неизвестно, ведь это происходило в закрытом формате. До этого военные эксперты предполагали, что российский президент мог попросить страны ввести свои войска в Украину, чтобы помочь армии оккупантов.

Стоит отметить, украинская разведка уже сообщала о том, что государства-члены ОДКБ не поддерживают Россию в войне против Украины. Сейчас все страны-участники (кроме России и Беларуси) придерживаются нейтралитета в вопросе российского вторжения.

Не обошлось и без абсурдных заявлений Лукашенко, которому "приснилось", что Польша хочет захватить Украину и, мол, уже создала для этой миссии "тысячные подразделения".

Юрась Губаревич о положении Лукашенко: смотрите видео