Как пишут в сети, на встрече Путин и Си Цзиньпин обсуждали войну в Украине, а также сотрудничество Китая и России. Главные тезисы после встречи передает 24 Канал.

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Главные заявления Путина и Си Цзиньпина после встречи

Путин на встрече с Си Цзиньпином заявил, что сотрудничество России и Китая не направлено против кого-либо. Российский президент подчеркнул, что страны не создают блоков и союзов, а просто "действуют в интересах собственных народов". Путин также добавил, что российско-китайские отношения, которые строятся на принципах равноправия и взаимного уважения, сейчас "переживают лучший период в своей истории".

Кроме того, по итогам встречи пресс-секретарь Путина Песков заявил, что на переговорах с Си Цзиньпином политики "четко отметили бесперспективность любых форматов урегулирования в контексте Украины без российского участия". В то же время Песков опроверг, что большую часть встречи Путин и Си Цзиньпин обсуждали войну.

Лидеры обменялись мнениями по региональным проблемам. Намечены дальнейшие планы по взаимодействию в ходе контактных групп,

– только добавил пресс-секретарь Путина.

Сергей Лавров добавил, что переговоры на полях саммита "прошли прекрасно" и "при полном взаимопонимании".

В то же время лидер Китая отметил, что Пекин готов продолжать прилагать активные усилия для продвижения политического решения "украинского кризиса". Также Си Цзиньпин выразил поддержку России в противодействии "незаконным односторонним санкциям и гегемонизму".

Достигнутые между Китаем и Россией договоренности реализуются полноценно, плавно продвигается сотрудничество в намеченных нами направлениях,

– добавил лидер Китая.

В итоге Путин пригласил Си Цзиньпина на октябрьский саммит БРИКС, проведение которого запланировано в Казани.