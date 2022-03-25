Об этом в эфире 24 канала рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, из России могли слить планы касательно войны, чтобы остановить ее.

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В России всегда были готовы устранить Путина, – Жданов

"Сейчас Путин ищет предателя – того, кто слил план военной операции", – заявил Олег Жданов.

В то же время, по информации эксперта, может идти речь не об украденном цифровом файле, военной карте или перехваченных разговорах – кто-то мог лично отдать копии документов западным разведкам.

Сейчас он (Путин – 24 канал) это понял. Пожалуй, сейчас наиболее активная "охота на ведьм" – они ищут, кто же слил,

– сказал Олег Жданов.

Военный эксперт отметил, что среди российских силовиков всегда были люди, готовые слить информацию для того, чтобы отстранить Путина от власти.

"Они же понимают, что чем дальше в лес – тем сложнее контактировать с Западом, где у них деньги и недвижимость. Сейчас все это летит в бездну и неизвестно, как потом решать вопрос возврата или размораживания счетов", – сказал Олег Жданов.

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