Николай Сунгуровский, директор военных программ Центра Разумкова, рассказывает о том, остались ли у российской армии еще ресурсы, как украинцам удалось поднять весь мир и почему Путину не дадут нажать на красную кнопку.

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Смотрите, что получилось, идея Путина была рассчитана на следующее: путем разрезных ударов не по всему фронту выйти к ключевым административным центрам, взять их, инициировать панику и панические настроения. Путем действия диверсионно-разведывательных групп довести эту панику до кипения и заставить нашу власть пойти на капитуляцию. План прост, здесь Путин придумывать много не стал. Все это накрылось тазом,

– говорит Сунгуровский.

Затронули достоинство тирана

Он добавляет, что смириться не может Путин, это не в его стиле. Получить по носу от Украины – это ниже его достоинства. Поэтому после "паузы", которой не было даже во время переговоров, все мы видели, что они сделали с Харьковом, Ахтыркой. Путин подтянет оставшиеся там резервы, возможно, перегруппирует оставшиеся силы и возобновит свои попытки.

Учитывать следует то, что резервы, которые он собирается подтянуть, уже будут деморализованными. Уже было сообщение, что военные отказывали ехать в Украину целыми частями, складывали оружие. Они не хотят подставляться под украинские пули. Однако резервы у него еще есть, и он будет их вводить в действие. Наша задача, используя эту паузу, подтянуть с запада ту помощь, которую нам уже оказали и будут оказывать. Также мы должны оснастить наши вооруженные силы, батальоны территориальной обороны и продолжать уничтожать противника. Николай Сунгуровский Директор военных программ Центра Разумкова

Эксперт добавил, что, по его расчетам, у врага осталось около 35% ресурсов на границе. Впрочем, и те деморализованы. А для того, чтобы подтянуть другие силы, придется забирать военных из других частей России и ослаблять западный округ, южный округ. Забирать силы из Центральной Азии.

Путин – обезьяна с ядерной гранатой. Я боюсь, что у обезьяны руки потянутся к красной кнопке. Это будет самый страшный сценарий. Однако, у меня есть надежда на то, что даже в его безумном окружении есть не то что умные люди, а те, кто вместе с ним не хотят залезать в гроб. И привести в действие красную кнопку они не дадут,

– говорит Сунгуровский.

Эксперт подытожил, что каждый час, каждый убитый – все это складывается в кумулятивный эффект. Вы сами видели это по реакции Запада, когда ничего не было, а потом все хлынуло волной. Все это за счет умений наших ВСУ, солидарности и стойкости нашего народа. Мы – источник этого кумулятивного эффекта. Если мы будем его наращивать – мы будем не то, что приближать путинский конец, а сокращать те рамки, в которых сможем сделать точные прогнозы.