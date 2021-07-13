О деталях общения политиков рассказал пресс-секретарь руководителя Кремля Дмитрий Песков.
Читайте также Встреча Путина и Лукашенко длилась 5 часов: о чем они говорили
Было решено, что цена на газ для Беларуси в 2022 году не будет индексирована и сохранится на уровне 2021 года,
– сказал он.
Лукашенко и Путин также договорились о выделении Беларуси кредита в связи с налоговым маневром в России.
Кроме этого, они выработали программу действий в ряде сфер, в частности:
- налогов;
- таможни;
- энергетики.