Выросло новое поколение, охватила всемирная паутина города и веси, узнали русские и белорусы как живется в соседних странах от Польши и Финляндии до Атлантики по обе ее стороны. И больше по-старому они жить не хотят.

Теперь Беларусь. Я с восхищением смотрю на граждан соседней страны, которые отказались терпеть дальше оскорбительные манипуляции с кандидатурами на предстоящих президентских выборах, которые творит Александр Лукашенко. Подобно Путину он решил править вечно. Но ничего вечного не бывает в этом мире. И, тем более, в политике.

Обратите внимание! Паралич кремлевской политики: будет ли существовать Россия после Путина?

Диктатор может преуспеть, если убедит людей, что при его правлении они стали жить лучше, богаче, достойней. Людям льстит, когда их страну любят, многим нравится, когда боятся – значит уважают.

Но когда экономика деградирует, достоинство попирается, весь мир – смеется и презирает, на что может рассчитывать диктатор? Граждан всегда в сотни и тысячи раз больше, чем национальных гвардейцев и полицейских. Да и у тех ведь доходы не заоблачные и родственники также страдают, как и все остальные.

Интернет против диктатор

Раньше можно было опустить "железный занавес" и оглуплять народ, лишенный альтернативной информации, что жить стало легче и веселее. Но сейчас, в эпоху интернета, железный занавес остался разве что в Северной Корее.

Ужас для современных диктаторов в том, что все их проделки на виду и если нет причин их любить (хотя бы горячечно, за Крым-наш), то их никто и не любит кроме подкормленных дружков. Да и те, если с амбициями, уже примеряют глазами президентское кресло под собственный зад, и думают, на кого бы опереться, чтобы отправить засидевшегося диктатора на заслуженный отдых.

Выросло новое поколение, охватила всемирная паутина города и веси, узнали русские и белорусы как живется в соседних странах от Польши и Финляндии до Атлантики по обе ее стороны. И больше по-старому они жить не хотят. "Мы – не рабы" – этому учили в школе, а теперь они желают быть свободными людьми на самом деле, а не только в советской сказке про "Мальчиша-кибальчиша".

Последняя капля

Эпидемия, с которой безобразно не умеет справиться ни та, ни другая диктатура, стала последней каплей. Всем надоело. В России лопнуло в Хабаровске, а в Беларуси – сразу в Минске. Россияне болеют за белорусов, а белорусы, знаю – за россиян. Выборы сейчас – главное оружие победы. Не вооруженное восстание, а именно конституционные выборы всех уровней. Но чтобы это оружие выборов стало боевым, надо взять его под свой контроль и не давать диктаторам фальсифицировать ход и результат избирательного процесса.

К теме: Столкновения с силовиками и массовые задержания: почему Беларусь протестует?

Честные выборы под контролем граждан – вот лозунг сегодняшнего дня.

Если этот лозунг удастся осуществить – создать независимые комиссии, восстановить снятых кандидатов, то тиранопад начнется буквально в ближайшие недели.

Беларусь видела, как прошли выборы президента в демократической соседней стране. Так должны проходить они и в Беларуси, и в России. И за это стоит бороться.