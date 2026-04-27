В Госдуме заговорили о возможной революции: в СНБО объяснили, что не так с этими заявлениями

После экологической катастрофы в Туапсе и новой волны возмущения в России снова заговорили о возможных внутренних потрясениях. В то же время Кремль, похоже, старается не разгонять эту тему дальше отдельных регионов и не выносить ее в центр общероссийского внимания.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в эфире 24 Канала объяснил, почему заявления о возможной революции в России не стоит воспринимать буквально. По его словам, такие вбросы могут быть частью внутренней игры, которая не ведет к реальному протесту, а скорее обесценивает саму эту идею.

Почему Путин молчит о Туапсе?

Историю с Туапсе в России сознательно не выносят на широкий уровень, Путин не появляется там в момент, когда катастрофа еще вызывает острые вопросы. Так же было и раньше: Белгород пытались замалчивать, губернатора Гладкова критиковали даже за то, что он слишком много говорит об обстрелах, а на Курщине Путин показался только тогда, когда уже можно было приехать в форме и использовать это для картинки.

Путин сознательно игнорирует эту историю, потому что если он туда поедет, об этом начнут говорить в Москве,

– пояснил Коваленко.

Для российской власти важно, чтобы такие события оставались проблемой отдельного региона, а не всей страны. В крупных городах должны и дальше жить так, будто ничего особенного не произошло: Туапсе далеко, это курорт, там что-то загорелось, море якобы потом очистят, а саму катастрофу быстро заговорят и забудут.

Вниманию! После ударов украинских дронов 16 и 20 апреля Туапсинский НПЗ подвергается серьезным разрушениям. На спутниковых снимках видны повреждения резервуарного парка, насосных станций, железнодорожной эстакады, трубопроводов и узлов обвязки. Из-за этого завод теряет возможность нормально принимать, хранить и отгружать нефтепродукты, поэтому его работа фактически останавливается на неопределенный срок. Пожар после атаки оказался настолько масштабным, что местные жалуются на "дождь из нефти", а дым от возгорания распространяется на сотни километров.

Так в России и работают: вокруг конкретного города или области создают отдельный информационный пузырь и не дают теме дойти до той аудитории, на которую на самом деле ориентируется власть.

Они сегментируют, создают пузырь вокруг города или региона, где это происходит, для того, чтобы дальше это информационно не попадало в эфир той аудитории, на которую ориентируется власть, а это жители Москвы, Санкт-Петербурга в первую очередь,

– подчеркнул он.

Поэтому сама катастрофа в Туапсе пока вряд ли подтолкнет россиян к протестам. Ее пытаются оставить местной историей, которую можно замолчать и сделать вид, что ничего критического не произошло.

Заявления о "революции" в России не стоит воспринимать буквально

Российские элиты сейчас не являются полностью однородными, и внутри системы хватает недовольства тем, как действует ФСБ. Части не нравится курс на блокирование интернета, телеграма и VPN и попытка тянуть Россию к модели жесткого цифрового контроля, потому что это бьет и по рейтингам Путина, и по интересам тех групп, которые привыкли зарабатывать иначе.

Элиты в России неоднородны. Многим не нравятся методы второй службы ФСБ с блокировками интернета и телеграма, VPN и вот такого движения к китайской модели,

– объяснил Коваленко.

Поэтому в России и появляются разговоры о возможном протесте, но их сразу пытаются подать так, чтобы они не выглядели серьезно.

Напомним! В России все чаще публично говорят о серьезных экономических проблемах, и показательно, что о рисках уже заговорил даже лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он прямо заявил, что страна должна действовать, чтобы не допустить повторения событий 1917 года, то есть революционного сценария.

Заявление Зюганова о революции, по его словам, не мобилизует людей, а наоборот обесценивает саму тему, потому что ее выносит в публичное пространство фигура, которую многие не воспринимают всерьез.

Когда говорит Зюганов о революции, это скорее вызывает смех у многих, чем серьезное отношение к этому. Это маргинализация, чтобы сама идея протеста в головах умерла сразу,

– подчеркнул он.

Такие заявления из уст системных и удобных для режима персонажей скорее работают на Кремль, чем создают для него реальную угрозу.

Для протестной темы в России важен не лозунг, а лицо

Коваленко обратил внимание, что в российском информационном пространстве многое зависит не только от самого тезиса, но и от того, кто его озвучивает. Когда о протесте говорит системный и удобный для власти персонаж, это не запускает дискуссию, а наоборот обесценивает ее. Но если бы ту же мысль озвучил человек, которого в России хорошо знают и воспринимают вне политики, эффект мог бы быть совсем другим.

Есть Нагиев, например, такой актер. Определенные видео с Нагиевым очень хорошо заходят россиянам,

– сказал Коваленко.

Он напомнил, что Нагиев в свое время позволял себе осторожную критику власти, хотя оппозиционером его никто не считает. Несмотря на это, такие слова из его уст, если их правильно подавать в российском инфопространстве, хорошо разлетались и набирали миллионы просмотров в тиктоке и на других площадках. То есть для части россиян важнее может быть не радикальность месседжа, а доверие к тому, кто его произносит.

Вот если бы условный Нагиев вышел бы и сказал это, он бы подтянул аудиторию, которая бы поверила, что протест теоретически возможен,

– объяснил он.

Поэтому, по его словам, режим и подсовывает для таких тем других спикеров, которых легко высмеять или не воспринять серьезно. Так идею протеста пытаются убить еще на старте, чтобы она даже теоретически не казалась россиянам чем-то реальным.

Что известно о последствиях ударов по Туапсе?

В ночь на 20 апреля украинские дроны ударили по Туапсинскому НПЗ, после чего в городе зафиксировали серьезные экологические последствия. Местные жители начали публиковать видео и фото, на которых видно машины и поверхности, покрытые каплями с примесями нефти. Также люди жаловались на загрязнение моря, воздуха и последствия пожара на нефтеперерабатывающем заводе.

20 апреля Туапсинский НПЗ атаковали повторно, на следующий день после того, как россияне потушили предыдущий трехдневный пожар. После предыдущего удара возгорание на объекте тушили до 19 апреля, а уже в ночь на 20 апреля Силы беспилотных систем ВСУ вместе с ССО и ГУР снова попали по заводу. На этот раз удар пришелся на резервуарный парк, а огонь снова распространился по территории предприятия.

После этих атак в сети появились эмоциональные жалобы жителей Краснодарского края на жизнь возле Туапсе. Россиянка на обнародованном видео прямо говорит, что хотела жить с ребенком "в тепле у моря", но теперь море загрязнено мазутом, а после атак по нефтяной инфраструктуре люди уже не уверены, безопасно ли там оставаться.