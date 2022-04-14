Президент США Джо Байден заявил, что Россия совершает геноцид украинцев. Сейчас идет сбор необходимых доказательств, после чего об этом можно будет говорить официально.

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Объяснение заявления Байдена

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден заявлял о геноциде украинцев как президент США, а не выражал свою личную позицию. Эксперты активно работают над изучением зверств россиян в Украине, но они очевидны для всего мира, поэтому юридическое признание геноцида – только вопрос времени.

Путин нацелен на Украину и украинцев. Президент указал на образцы. Будут приложены усилия, чтобы провести международное расследование, иногда это может занимать годы, – заявила Псаки.