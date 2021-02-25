Президент России Владимир Путин использует "тень иностранных спецслужб" как инструмент для запугивания россиян. Он убеждает электорат в том, что сама "мать-демократия" стоит под угрозой западных агентов.

Об этом в своем видеоблоге рассказал журналист Егор Скорина. По его словам, запугивание – любимый инструмент Путина.

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"Президент России Владимир Путин начал активно угрожать жителям России. Как инструмент использует "тень иностранных спецслужб". Даже доказывает это цифрами: в 2020 году в России прекратили работу аж 400 шпионов. Разоблачают по одному агенту в день, а в праздники – по полтора" – сказал Скорина.

Журналист уверен, что такая информация Кремля рассчитана на запугивание народа. Скорина назвал 2 основных метода, которые использует Путин:

Он продолжает убеждать россиян, что на выборах от них что-то зависит, но помешать их волеизъявлению может Запад, а не сам российский президент.

Силовики Путина в любой момент могут закрыть "неугодного" гражданина и окрестить его агентом иностранных спецслужб. Это чисто советская методичка.

"В Кремле создают иллюзию возможности честной конкуренции на выборах в Думу, но такие скорее возможны между 2 "единороссами", чем между пропрезидентским политиком и соратником того же Навального", – подытожил Скорина.

Смотрите видеоблог Егора Скорины "Антифейк" на 24 канале: