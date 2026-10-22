Это не их территория, – Путин об оккупированных Россией областях

Об этом российский диктатор заявил во время беседы с журналистами.

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Что Путин сказал о территориальных уступках Украины?

Владимир Путин назвал неуместным заявление Зеленского о готовности смириться с потерей территорий ради мира.

Мое отношение к этому такое: это не их территория, это территория, которая исторически принадлежит России– заявил российский диктатор.

Путин также упомянул о голосованиях, которые Россия организовала на оккупированных украинских территориях. Он утверждает, что местные жители якобы сначала проголосовали за государственную независимость, а впоследствии – за присоединение к России.

Обратим внимание! Эти так называемые референдумы проходили в условиях российской оккупации и не признаются Украиной и большинством международного сообщества. Они не дают России законных оснований присваивать украинские территории.

Поэтому говорить о каких-то территориальных потерях, на мой взгляд, неуместно– подчеркнул Путин.

Российский диктатор также заявил, что Москва якобы с самого начала войны пыталась помочь договориться между Киевом и юго-востоком Украины. Украинские власти отказывались от таких договоренностей, а впоследствии не выполняли Минские соглашения.

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Путин вновь использовал эти утверждения, чтобы оправдать российскую агрессию против Украины. Однако именно Россия в 2014 году оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на Донбассе, а 24 февраля 2022 года развернула полномасштабное вторжение.

С первых дней, еще в 2014 году, мы уже говорили: "Давайте поможем вам достичь договоренности с юго-востоком тогдашней Украины". Нет. Артиллерией, авиацией – против мирного населения. Они фактически развязали войну. Затем были Минские соглашения. Мы всегда стремились к тому, чтобы они смогли договориться с той частью Украины, которая не соглашалась с государственным переворотом. Нет, они отказались это делать– заявил Путин.

Напомним, Владимир Путин заявил, что " Россия якобы готова возобновить трехсторонние контакты " с Украиной и США. По его словам, стороны должны обсудить обеспечение безопасности Украины и России после достижения мирных договоренностей.