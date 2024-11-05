К сожалению, вопрос языка в Украине до сих пор остается чувствительным, а многие люди не до конца разбираются в деталях. Например, знаменитое слово "спалахуйка", очень распространенное в начале независимости, на самом деле было придумано россиянами для троллинга украинцев.

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Путин цинично вспомнил о "насаждении" украинского при СССР

Во время заседания диктатор провел исторические параллели, как это любит. И неожиданно раскритиковал Ленина, хотя обычно восхваляет советскую власть.

Я хотел бы напомнить, что после образования Советского Союза коммунистическая партия начала проводить политику так называемой коренизации, когда в Донецкой и Луганской агломерации насильно, вот прямо насильно заставляли изучать украинский людей, которые на украинском никогда не говорили и считали своим родным русский,

– высказался Путин.

Также он вспомнил традиционный тезис о родстве двух языков и опять же неожиданно назвал украинский язык красивым: "Украинский язык, насколько я понимаю, очень родственный русскому. На мой взгляд, он имеет свою прелесть и красоту, так же, как и вся украинская культура, но эта политика коренизации проводилась достаточно агрессивно, настойчиво".

Далее он сказал, что современная Россия должна учесть ошибки большевиков и не повторять их. "Наша политика в области русского языка должна быть мягкой, естественной, основанной на потребностях жизни", – так Путин сказал своим приспешникам.

Что не так с этими заявлениями и для чего они Кремлю

Вероятно, таким образом Путин хочет сгладить впечатление от зверской оккупации "новых регионов". А еще успокоить людей, чьи дома враг захватывает прямо сейчас: мол, не переживайте, мы не такие, как большевики, мы не будем вас ни к чему принуждать. Устроим некую мягкую русификацию.

В то же время хозяин Кремля, как и всегда, подменяет историческую правду. Да, большевики действительно проводили коренизацию (которая в Украине получила название украинизации), то есть давали больше возможностей языкам местных республик. Например, украинский стал языком документов, театра, книг. Но нельзя сказать, что Донбасс был полностью русскоязычный: люди говорили там на украинском.

Современные историки считают, что большевики в 1920-х проводили украинизацию, чтобы склонить украинцев и другие народы на свою сторону. А потом, в 1930-е, начали террор. Поэтому то, что Путин критикует коренизацию, но при этом говорит о мягкости, звучит довольно двусмысленно.

К тому же Путин апеллирует к родству языков – идею "колыбели братских народов" активно продвигали в 1950-е, чтобы стереть все различия между украинским и русским, искусственно навязать мнение, что оба языка всегда развивались вместе.

Путин не меняет свою политику

Если прочитать продолжение заявлений Путина, все становится на свои места.

Что еще заявил Путин:

поручил подготовить проект основ госполитики по поддержке и продвижению русского языка;

предложил создать центры популяризации русского языка и литературы на базе библиотек на Донбассе;

предложил выработать единый федеральный алгоритм работы с детьми мигрантов, которые плохо знают русский;

сказал, что необходимо определить уровень владения русским языком для иностранцев с учетом реальных потребностей при их трудоустройстве;

поручил создать единые государственные учебники по русскому языку.

И в целом: заявил, что "Россия борется на линии боевого соприкосновения за сохранение своих традиционных ценностей и русского языка".

Все это означает, что заявления о "мягкой русификации" лживы. Россию не интересуют языки других народов, она стремится навязать всем свой – русский. И для этого даже готова платить стипендии "талантливым учителям русского за рубежом" – об этом тоже заявил Путин. Поэтому украинские книги продолжат сжигать, а носителей украинского – убивать.

Интересно! Вишенкой на торте были слова о том, что мат – это грех, "но кто же из нас не без греха". По мнению Путина, бороться с матом надо комплексно. И ничего не было сказано о тотальной неграмотности самих россиян, не владеющих собственным языком (буквально каждый комментарий о взрывах в России написан с ошибками).