Весь мир наблюдает за героической обороной Мариуполя. Враг ведет огонь по городу из авиации, бомбит "Азовсталь", не прекращает штурмы, но защитникам города удается держать оборону уже более 80 дней в полной блокаде и крайне тяжелых условиях.

Читайте также Россияне атаковали Северодонецкую больницу намеренно: обстрелы продолжались больше часа

Переговоры с Путиным по "Азовстали"

Украина пытается привлечь всю силу мирового сообщества для эвакуации отважных защитников Мариуполя. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире национального телемарафона, сообщает 24 канал.

Она рассказала, что оборону на "Азовстали" держат бойцы разных подразделений украинских войск. Их всех пытаются спасти, но это военная операция, потому публично обсуждаться не может. Анна Маляр и Ирина Верещук провели встречу с родственниками защищающих "Азовсталь" героев и откровенно объяснили им много деталей.

Все предложения, звучащие в обществе, уже были сделаны. Просто Путин не дает согласия на то, чтобы мы могли освободить наших защитников "Азовстали". Если бы там можно было провести деблокаду – поверьте, ВСУ это сделали бы обязательно,

– рассказала заместитель министра обороны.

Также она отметила, что сейчас идет разработка и рассмотрение разных планов по спасению защитников Мариуполя. Украине удалось привлечь всех лидеров мира для переговоров с Путиным по "Азовстали". Также в процесс вовлечены все возможные международные организации.

Маляр добавила, что прямо сейчас защитники Мариуполя закрыли собой многие регионы Украины, ведь оккупанты для блокады и постоянных штурмов сконцентрировали около города много своих сил.

Ситуация на "Азовстале": последние новости

Штурм "Азовстали" и постоянные бомбардировки предприятия не прекращаются. Враг начал применять фосфорные бомбы, о чем стало известно из переговоров оккупантов.

Защитники города продолжают героически удерживать оборону. Впрочем, они находятся в нечеловеческих условиях: воины неделями не выходят на свет, раненые не получают медицинскую помощь, очень сложная ситуация с водой и провизией. Герои начинают отчаиваться и готовятся к последнему бою, ведь скоро ресурсов для продолжения обороны может просто не остаться.

Смотрите также – солдат под обстрелами поет "Стефанию" на Азовстали