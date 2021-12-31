2021 рік минув в Україні під загрозою повномасштабного російського вторгнення. У цій загрозі були 3 загострення – навесні, восени і наприкінці року, коли з кожним разом Кремль концентрував під українськими кордонами дедалі більше своїх військ.

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Україна не панікувала

Навесні мовилося про військо до 100 тисяч, восени повідомляли вже про 125 тисяч, а під Новий рік взялися казати й про 200 тисяч російських військ під нашими кордонами.

Утім, офіційна реакція з боку української влади була досить спокійною – українська армія вже не та, якою вона була у 2014 році – тепер вона значно краще озброєна та вмотивована.

На додачу до 200 тисяч регулярних військових українське військо має ще й пів мільйона резерву із бойовим досвідом, тому, мовляв, якихось 100 – 200 тисяч росіян під нашими кордонами, це, звісно, не надто приємно, але не страшно.

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Направду, українці дійсно з того не надто злякалися – найбільше з того перелякалися якраз світові лідери, наші іноземні партнери та союзники, але не пересічні українці.

Ми протягом 2021 року не мали паніки, ми жодного разу не кидалися скуповувати сіль, сірники й долари, не тікали в бік Польщі. Цих ознак паніки українці не демонстрували й тому в іноземців були додаткові запитання – чи ми такі відчайдухи, чи не усвідомлюємо загроз.

Але є і третій варіант відповіді, що ми – українці – Путіна насправді наскрізь бачимо і точно знаємо, що він ніколи не наважиться піти війною туди, де його вже чекають і де готові дати йому відсіч.

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Його "парафія": отруїти ворога, ударити в спину, відібрати щось у слабшого за себе, поранено чи хворого противника. Саме так "воює" Путін.

Путін мріє вразити Байдена

Розуміючи його природу ми і не боїмося "накопичень війська", бо розуміємо, що це лише показуха, зокрема, щоб вразити тим іноземців. А саме – одного іноземця, з яким Путін мріяв би говорити на рівних.

Мовиться про американського президента. Утім, Путін був просто нецікавим очільнику Білого дому, адже главі однієї із найбагатших економік світу просто немає про що говорити із президентом країни, яка 30 останніх років животіє експлуатуючи радянську спадщину та розпродаючи природні ресурси.

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Але Путіну все одно мріялося про імперську велич, про визнання його лідерами світу – і не придумалося нічого кращого, аніж вчинити в найкращих (тобто найгірших) традиціях "Бандитського Петербурга".

Спочатку створити нормальним людям проблему, а потому запропонувати своє посередництво у розв'язанні цієї проблеми –саме так Путін і вчинив, узявшись накопичувати війська біля українських кордонів й імітуючи загрозу нової повномасштабної війни в серці Європи.

Українців ця імітація не вразила, бо ми той серіал раніше бачили. Проте не бачив його Байден, тому й перелякався та узявся особисто "врозумляти" Путіна.

Проте російському главі саме це і треба було – він у такий спосіб напросився до Байдена на особисті переговори, які відбулися в Женеві в середині червня.

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Потому таку саму імітацію з накопиченням військ Путін провернув ще раз, в результаті чого отримав на початку грудня собі з Байденом ще одні переговори – тепер в режимі відеоконференції.

Також – під Новий Рік – Путін втретє зробив те зі своїм військом – вигнав його морозитися в чисте поле під українськими кордонами, щоб мати із Байденом ще одну телефонну розмову 30 грудня. Водночас у січні 2022 року світ чекає вже продовження цих розмов і торгів.

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