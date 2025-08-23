Украина совместно с США и европейскими партнерами постепенно продвигается в вопросе гарантий безопасности для Киева в случае достижения соглашения, несмотря на попытки российской стороны сорвать мирный процесс по окончанию войны.

Так считает первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его интервью NBC News.

Смотрите также Если Путин не встретится с Зеленским: политолог объяснил, почему Трамп не "умоет руки"

Готов ли Путин к содержательным переговорам?

Украинский дипломат отметил, что попытки российского руководства поставить под сомнение легитимность Зеленского как президента, о чем ранее говорил глава Сергей Лавров, являются давно отработанным пропагандистским клише.

По его словам, на заявления российского министра не стоит обращать внимания. Сергей Кислица отметил, что Дональд Трамп, его команды и руководство Украины сейчас находятся "на правильном пути для продвижения переговоров".

"И я действительно верю, что Соединенные Штаты и администрация Трампа имеют достаточно рычагов влияния на Москву, чтобы продвинуть этот процесс вперед", – говорит он, и предупреждает, что Россия сознательно затягивает переговорный процесс.

Заместитель министра убежден, что Россия продолжает манипулировать США и Трампом, однако говорит, что такие действия уже начинают раздражать американцев. Кислица считает, что постепенно в Вашингтоне начинают это понимать.

В то же время Сергей Кислица отмечает, что не видит никаких признаков того, что Владимир Путин готов к содержательным переговорам и к встрече – как двусторонней только с Владимиром Зеленским, так и трехсторонней.

Как говорит чиновник, вопрос гарантий безопасности для Украины требует времени для подготовки согласованного проекта, над ним сейчас работают. Он также отверг возможность участия России в решении вопросов украинской безопасности.

Россия должна выполнить свою часть соглашения, а именно – работать в духе сотрудничества с Соединенными Штатами и европейскими партнерами Украины, которые согласуют между собой гарантии безопасности... Гарантии безопасности не предназначены для любых злонамеренных действий агрессора в будущем,

– заявил Кислица.

О каких заявлениях Лаврова идет речь?