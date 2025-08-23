Україна спільно зі США та європейськими партнерами поступово просувається у питанні гарантій безпеки для Києва у разі досягнення угоди, попри спроби російської сторони зірвати мирний процес щодо закінчення війни.

Так вважає перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його інтерв'ю NBC News.

Чи готовий Путін до змістовних переговорів?

Український дипломат зазначив, що спроби російського керівництва поставити під сумнів легітимність Зеленського як президента, про що раніше говорив глава Сергій Лавров, є давно відпрацьованим пропагандистським кліше.

За його словами, на заяви російського міністра не варто зважати. Сергій Кислиця наголосив, що Дональд Трамп, його команди та керівництво України зараз перебувають "на правильному шляху для просування переговорів".

"І я дійсно вірю, що Сполучені Штати й адміністрація Трампа мають достатньо важелів впливу на Москву, щоб просунути цей процес вперед", – каже він і попереджає, що Росія свідомо затягує переговорний процес.

Заступник міністра переконаний, що Росія продовжує маніпулювати США та Трампом, проте каже, що такі дії вже починають дратувати американців. Кислиця вважає, що поступово у Вашингтоні починають це розуміти.

Водночас Сергій Кислиця зазначає, що не бачить жодних ознак того, що Володимир Путін готовий до змістовних переговорів і до зустрічі – як двосторонньої лише з Володимиром Зеленським, так і тристоронньої.

Як каже посадовець, питання гарантій безпеки для України потребує часу для підготовки узгодженого проєкту, над ним зараз працюють. Він також відкинув можливість участі Росії у розв'язанні питань української безпеки.

Росія повинна виконати свою частину угоди, а саме – працювати в дусі співпраці зі Сполученими Штатами та європейськими партнерами України, які узгодять між собою гарантії безпеки… Гарантії безпеки не призначені для будь-яких зловмисних дій агресора в майбутньому,

– заявив Кислиця.

Про які заяви Лаврова йдеться?