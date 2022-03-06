Об этом российский оппозиционный политик рассказал в эфире 24 канала. Путин просто включает телевизор и смотрит то, что приказали транслировать его же люди.

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По словам Гозмана, речь идет не о том, что российского президента обманывают – он просто не хочет получать правдивую информацию.

Мне кажется, что он (Путин – 24 канал) просто не хочет знать реальность. Ему проще жить в вымышленном мире,

– отметил оппозиционер.

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