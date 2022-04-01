Россияне делали громкие заявления о том, что "снижают активность" своих войск в направлении Киева и Чернигова. На самом же деле ВСУ ликвидируют врагов, а остатки своих сил враг перегруппировывает.

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Путин не собирается останавливать войну

Как сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, добровольно на территорию Украины российские войска покидать не собираются.

Путин не откладывает вопрос об уничтожении нашего государства. Он переформатирует свои войска, чтобы продолжить наносить удары по нашей стране,

– заявил Данилов.

Будет интересно – Байден не будет говорить с Путиным, пока не будет деэскалации в Украине