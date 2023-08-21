Международные обозреватели отметили, что Владимир Путин не прибудет в Йоханнесбург на саммит БРИКС. И что его неявка будет демонстрировать как изоляцию России, так и сужение горизонтов самого диктатора из Кремля.

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Путин будет отсутствовать "по взаимному согласию"

Начнем с того, что на саммите ожидают лидеров других государств БРИКС: президент ЮАР Сирилл Рамафоса, лидер Китая Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Лула да Силва и премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Что касается Путина, то в прошлом месяце офис Рамафосы заявил, что его не будет "по взаимному согласию". Известно, что в Йоханнесбург прибудет министр никому не нужного ведомства в России Сергей Лавров, а сам Путин включится с помощью видеосвязи.

Следует понимать, что для России все еще важна поддержка с юга. В Кремле много надежд возлагали на саммит Россия – Африка, который Путин организовал в Санкт-Петербурге. Впрочем, на него приехала только половина африканских лидеров, если сравнивать явку на аналогичном мероприятии в 2019 году. Тем не менее, в Москве продолжают делать ставку на дипломатическую и политическую поддержку со стороны стран Африки, Латинской Америки и Азии.

Ордер МКС и страхи Путина

Ни для кого не секрет, что на смелость Путина повлиял ордер, изданный Международным уголовным судом в марте 2023 года. Согласно ему, кремлевского диктатора должны были задержать, как только он сойдет с трапа в Йоханнесбурге.

Понятно, что в Кремле все отрицают. Мол, отсутствие Путина на саммите БРИКС отнюдь не связано с выданным ордером. Кремлевский диктатор уже все объяснил россиянам. Если точнее, то скормил им очередную басню. В этот раз, 29 июля, он заявил, что не считает присутствие на саммите БРИКС "важнее, чем присутствие в России сейчас".

Какую бы причину Путин ни придумал, его отсутствие на саммите не выгодно для Москвы. Мы же заметим, что саммит стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) состоится с 22 по 24 августа.