Владимир Путин – член КПСС (так и не покинул стройных рядов этой преступной партии и не сдавал своего партбилета) и майор КГБ (на момент распада СССР он был майором КГБ, а никаким не полковником).

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Путин добровольно служил этим организациям

Он сам пошел в них служить, он хотел в них служить. ВЧК-ОГПУ-НКВД-МГБ-КГБ-ФСБ захватила власть в нашей стране более 100 лет назад, и нелегально удерживает ее до сих пор. И терроризирует Россию и весь мир уже второе столетие (!) как.

В общей сложности ВКП(б), КПСС и Единая Россия, вместе со своими специально созданными преступными органами силового подавления ВЧК-ОГПУ-НКВД-МГБ-КГБ-ФСБ, за годы своей преступной власти, уничтожили 60 миллионов человек (некоторые историки и ученые полагают, что даже больше).

Путин – плоть от плоти часть этих преступных организаций

И в наше время даже возглавил их. Недавно Путин и его ОПГ отметили начало второго 100-летия создания ВЧК-ОГПУ-НКВД-МГБ-КГБ-ФСБ – да-да, той самой отмороженной преступной экстремистской террористической организации, которую только знал мир за всю историю своего существования – и которая захватила власть в нашей стране и нелегально удерживает ее.

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Путин и его ОПГ вышли из СССР, не сдав партбилетов и не сняв погон КГБ

СССР не был государством. СССР был преступной террористической и экстремистской организацией. КПСС не была партией. КПСС была преступной террористической и экстремистской организацией. КГБ был преступной террористической и экстремистской организацией, обслуживающей КПСС и СССР. Над СССР, РФ (в ее сегодняшнем виде), ВКП(б), КПСС, Единой Россией и ВЧК-ОГПУ-НКВД-МГБ-КГБ-ФСБ должен быть проведен суд.

Путин и все члены его ОПГ должны были быть люстрированы еще в самом начале 90-х, и тогда этих большевистских бандитов сегодня мы бы даже не знали по именам. Тогда – только люстрация (которой не было). Но за преступления, которые совершил Путин во главе Российской Федерации, он сейчас должен быть отдан под суд.

Мумия Ленина должна быть сожжена, а пепел – развеян по ветру, чтобы никто никогда не смог притащить сумасшедших последователей на его могилу – как никто не может восхвалять Гитлера на каком-либо месте его упокоения. То же самое необходимо сделать и с останками Сталина и наиболее кровавых его сообщников по чудовищным преступлениям против человечности и своего народа.

Все памятники Ленину, Сталину, Брежневу, Путину и другим членам их преступных организаций должны быть демонтированы. Должны быть проведены де-ленинизация, де-сталинизация и – особенно – де-путинизация.

Мавзолей должен быть преобразован в Музей советского коммунистического террора – музей, который навсегда задокументирует преступления тех кровавых массовых убийц, чьи мумии когда-то хранились в этом помещении, в целях массового же им поклонения оболваненным народонаселением-зомби СССР и РФ.

Империя Зла может быть разрушена, но она пока еще жива

Наша ответственность перед будущими поколениями – разрушить эту Империю Зла. И строить настоящий капитализм в свободном демократическом государстве.

С обязательным верховенством права. Mandatory rule of law. Без верховенства права мы будем оставаться незаконными самозванными НКВДшными путинами.