Такое мнение озвучил в эфире одного из украинских телеканалов расследователь проекта Bellingcat Христо Грозев, передает 24 канал.

Важно В каких случаях Россия применит ядерное оружие: новые угрозы от Медведева

Журналист-расследователь обратил внимание, что в России рассматривается возможность использования ядерного оружия. В этом контексте он напомнил о Путине, который уже месяц скрывается в бункере.

Грозев со ссылкой на "людей из российских спецслужб" рассказал, что Владимир Путин может распорядиться применить ядерное оружие в случае перспективы полного провала захвата Киева. Однако боится, что приказ просто не будет исполнен.

Эта "красная кнопка" существует, но есть пять человек, которые должны выполнить все эти предписания по цепочке до того, как ракета с ядерным запасом вылетит. Наши источники уверены, что найдутся, по меньшей мере, несколько из этих пяти, которые не выполнят этот приказ. Он понимает, что такой риск существует, поэтому вряд ли отдаст этот приказ,

– сказал эксперт.

В каких случаях Россия применит ядерное оружие: версии Медведева

Когда по ее территории будет нанесен удар с использованием средств ядерного поражения.

В случае любого другого применения ядерного оружия против России или его союзников.

Если будет посягательство на критическую инфраструктуру, в результате которого российские силы ядерного сдерживания будут парализованы.

В случае акта агрессии против России или ее союзников, в результате которого под угрозой было бы существование страны.

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