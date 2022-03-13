Окружение Владимира Путина предполагало, что это возможно, но сомневалось. Об этом в эфире 24 канала рассказал экс-депутат Госдумы России Геннадий Гудков.
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Путин, конечно, не верил, что Запад введет столь жесткие и безвозвратные санкции, которые уничтожат экономику России,
– подчеркнул он.
Кроме того, Гудков добавил, что Путину докладывали только то, что он хотел услышать.
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