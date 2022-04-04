Об этом премьер-министр страны рассказал в видеообращении, которое опубликовал в своем твиттере.

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"У меня нет сомнений, что когда пройдет этот страдальческим время, Украина поднимется и снова займет свое место среди свободных и суверенных стран", – отметил политик.

Джонсон подчеркнул, что с начала вторжения России украинцы защищали свое государство с непобедимым мужеством и стойкостью.

Мы в Великобритании увлечены доблестью и патриотизмом украинцев. Наше дело – поддержать их,

– сказал глава правительства.