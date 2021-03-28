Пять дней назад Владимир Путин прививался от коронавируса. Сделал он это непублично, ведь "такой подход ему не нравится".

Привился Путин еще 23 марта. Ни одного фото или видео из этого процесса публике не предоставили. Как и не рассказали, каким именно препаратом укололи Путина.

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Побочные эффекты у Путина после вакцинации

Владимир Путин рассказал, что сделал прививку от коронавируса в левую руку. Через некоторое время после укола он почувствовал небольшой дискомфорт. На три дня он отказался от занятий спортом.

Перед сном после прививки он положил себе термометр на тумбу возле кровати. На следующее утро померил температуру – все в порядке. Хоть чувствовал, что его ломит.

Почему сделал это непублично

В характерном для себя тоне Путин сказал, что не хотел делать это на камеры, потому что так делают другие.

Мы разве что с вами должны обезьянничать, что ли, обязательно делать так, как кто-то где-то делает,

– заявил Путин.

Он добавил: в публичности нет смысла, ведь если кто-то захочет обмануть зрителей, то легко может это сделать. Мол, вместо вакцины можно ввести "витамины, физраствор или даже апельсиновый сок".

...Если на таком уровне кто-то захочет сфальсифицировать что-то там, надуть кого-то, это же несложно сделать. Можно показать этот укол, а на самом деле уколоть физраствор, все, что угодно: кефир , какой-нибудь апельсиновый сок,

– добавил он.

Почему Путин не вакцинировался скорее