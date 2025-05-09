Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на evocation.info.

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Кто те генералы, которых приветствовал Путин в Москве 9 мая

Команда evocation.info установила их личности. Аналитики подчеркнули: уже писали об этих преступниках, но теперь фото генералов КНДР с Путиным станут отличной базой для Гааги. И свидетельствуют о новом уровне эскалации.

Первым, кого бункерный поздравил не только рукопожатием, но и объятиями, был генерал-полковник Ким Йонг Бок (Kim Yong Bok), заместитель начальника генерального штаба. Второй – генерал-полковник Ри Чан Хо (Ri Chang Ho), заместитель начальника генерального штаба, глава главного разведывательного бюро. Также удалось установить личность генерал-майора Син Кум Чхоля (Sin Kum Chol), который стоял последним в ряду. Он занимает должность главы главного оперативного управления в КНДР,

– говорится в заметке.



Ри Чан Хо, Ким Йонг Бок и Син Кум Чхоль / Фото evocation.info

Ким Йонг Бок является одним из самых амбициозных и жадных военных, Ри Чан Хо имеет жесткий стиль командования, а Син Кум Чхоль находится под международными санкциями за участие в кибератаках. Последнего также характеризуют как сторонника суровых методов.

Исследователи обратили внимание, что Россия не так давно официально признала участие КНДР в войне против Украины.