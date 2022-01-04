Протягом пари передноворічних тижнів я тільки у своїй студії встиг почути цей меседж двічі – від прокремлівських депутатів Скорика та Качного, а "Україна 24" разом з каналами Медведчука відпрацьовують цю тему фактично цілодобово.

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Як бреше Росія

Логіка маніпуляції цілком зрозуміла: росіяни намагаються викликати у нас втому, нав'язати відчуття марності спротиву та безпорадності санкцій Заходу. Мовляв, ЄС та США будуть змушені підкоритися вимогам Росії, здавайтесь і ви. І все це – на тлі звичної вже пісні "Путін усіх переграв".

Насправді це чиста брехня, адже в реальності ні ЄС, ні США не прийняли жодного російського ультиматуму. А газовий шантаж та штучна кризу, яку "Газпром" влаштував на європейському ринку, неодмінно гикнеться Росії.

Путін переграв самого себе

Важко уявити, що ЄС залишить таке свавілля без симетричної фінансово-політичної відповіді, а США й поготів скористається можливістю підкласти Путіну чергову свиню.

Легенди про геополітичні перемоги Росії – ще недолугіша маніпуляція, адже поки що всі її потуги приносять прямо протилежні результати.

Облога наших кордонів змусила країни Балтії будувати стіни від Росії на своїх кордонах. Мирна вже довгі роки Фінляндія, яка, втім, має багатий історичний досвід утилізації російських загарбників, почала говорити про членство в НАТО, а фінська прем'єрка навіть зазначила це в своїй новорічній промові.

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Ердоган, який отримав від Путіна принизливу відмову в мирному посередництві, теж не страждає на забудькуватість. Як і НАТО, яке явно не зрозуміло російських "заборон". Традиційно лояльні до Кремля французькі та німецькі політики вже не поспішають вигороджувати Москву.

Таким чином, якщо зараз хтось розповідає вам про міць Росії, навіть намагаючись при цьому демонструвати експертну неупередженість, знайте, що ця особа просуває російські наративи в рамках скоординованої інформаційної кампанії

Наступний рік точно не буде простим для нас, проте, для Росії він буде значно гіршим.

Цьогоріч Путін остаточно налаштував проти себе весь світ, тож відповідь не забариться.

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