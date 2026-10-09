Официальные фотографии с гостем появились в телеграм-канале Кремля. Журналисты российского СМИ "Агентство" предполагают, что съемка проходила в резиденции на Валдае, потому что на официальном сайте кадры не публиковались, чтобы скрыть местоположение.

Детали кремлевского застолья

По официальной версии, диктатор принимал гостя в "старинном русском доме" с расписной печью и валенками.

Президент пригласил своего старого друга к себе домой. Герхард Шредер был вместе с Путиным, когда глава государства отмечал свой день рождения

– заявили представители Кремля.

Герхард Шредер приехал в Москву по делам сети гипермаркетов Globus, чтобы предотвратить возможную конфискацию активов компании государством.

Кстати, недавно мы писали, что Шредер официально устроился на работу в российский филиал этой компании. В Германии новую работу Шредера в России назвали "предательством Европы".

Расследователи отмечают, что на территории валдайской резиденции находится несколько деревянных домиков, которые ранее использовались для банкетов.

Помимо них, там расположены бани, площадки для гольфа, мини-казино и отдельный терем площадью около 1200 квадратных метров для Алины Кабаевой.

Трагедия в Прилуках

Пока в Москве позировали на фоне самовара, российская армия нанесла массированный удар по Украине. Больше всего пострадали Прилуки в Черниговской области, где вражеская ракета попала в многоэтажный дом. Спасатели расчищали завалы, под которыми погибли 22 человека, в том числе пятеро детей. Россияне убивали людей целыми семьями.

Напомним, ранее мы писали, что Владимир Зеленский назвал этот террор своеобразным подарком, который диктатор сделал себе на праздник. Тогда враг выпустил около 70 ракет и более 100 ударных дронов, нанеся удар по жилым домам в различных регионах Украины.

Как уже сообщалось на нашем сайте, вопреки ожиданиям Кремля, Дональд Трамп не прислал поздравления российскому лидеру. Однако пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что препятствий для проведения телефонного разговора между ними нет, и его точное время в настоящее время согласовывается.