Об этом Президент США Джо Байден, как ожидается, заявит в ежегодной речи в Конгресс, запланированную на ночь 2 марта по Киеву. Выдержки речи обнародовал Белый дом.

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Путин избегал усилий, чтобы предотвратить войну

Джо Байден в речи к Конгрессу, как стало известно СМИ, собирается:

Успокоить американцев, обеспокоенных инфляцией.

Объявили о закрытии воздушного пространства для России.

И заявить, что Путин явно раздражен санкциями.

Неспровоцированное вторжение России в Украину и глобальные усилия, чтобы наказать Москву и поддержать Киев – также акценты речи Байдена.

Если диктаторы не платят цену за агрессию, они создают еще больше хаоса. Они продолжают продвигаться. И цена и угрозы для Америки и мира продолжают расти,

– говорит Байден.

И еще одна важная цитата:

Война Путина была умышленной и неспровоцированной. Он отвергал усилия в области дипломатии. Он думал, что Запад и НАТО не будут готовы. Но Путин ошибся. Мы были готовы.

Проще говоря, кремлевский диктатор собирался напасть на Украину давно, и дипломатические усилия его не интересовали – он только притворялся, чтобы Запад не был готов.

Но он все-таки ошибся. Противостоять агрессору были готовы и Запад, и Украина.