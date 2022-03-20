Об этом премьер-министр Великобритании сообщил на весенней конференции Консервативной партии.

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Глава британского правительства отметил, что руководитель Кремля не верил в возможность Украины стать членом НАТО. Однако сближение Киева с Западом продолжается.

Путин боится Украину потому, что там есть свободная пресса, свободные выборы. И с каждым годом он боялся украинского примера все сильнее. Путин боялся, что это случится и с ним. В путинской России тебя сажают на 15 лет в тюрьму за то, что ты называешь вторжение вторжением, а если хочешь стать оппонентом Путина на выборах, тебя отравят или застрелят,

– сказал Борис Джонсон.

"Путин в панике из-за возможности цветной революции в Москве. Поэтому он пытается с такой жестокостью погасить пламя свободы в Украине. И жизненно важно, чтобы у него ничего не получилось", – добавил премьер.